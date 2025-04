Helicóptero força avião da Latam a arremeter no aeroporto de Guarulhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um Airbus A320 da Latam precisou arremeter ao se aproximar do Aeroporto de Guarulhos, na sexta-feira (11), após um helicóptero cruzar sua rota de descida. A manobra de emergência, considerada padrão na aviação, foi adotada por precaução e evitou o que poderia ter sido um acidente de grandes proporções.

O voo LA3655 partiu de Rio Branco (AC) com destino a São Paulo e já estava na fase final de aproximação quando o piloto identificou outra aeronave à frente. Um vídeo publicado no YouTube pelo canal especializado Golf Oscar Romeo mostra o momento em que um helicóptero cruza o eixo da pista, voando em nível inferior ao do jato comercial e, segundo a gravação, sem manter comunicação ativa com a torre de controle.

Diante da situação de risco, a tripulação executou a arremetida. O procedimento consiste em interromper o pouso e ganhar altitude imediatamente para uma nova tentativa, o que exige rapidez e precisão dos comandos. A aeronave pousou em segurança cerca de dez minutos depois, sem intercorrências.

A Latam confirmou que a arremetida foi motivada pelo tráfego aéreo na região. Em nota enviada ao UOL, a companhia informou que o voo “precisou arremeter ao se aproximar do Aeroporto de Guarulhos devido ao tráfego aéreo na região. Em seguida, aterrissou no destino em total segurança, dentro do horário programado. Todos os passageiros desembarcaram normalmente”.

A empresa reiterou que o procedimento é previsto e faz parte dos protocolos operacionais. “A Latam reafirma seu compromisso com a segurança, adotando todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir uma operação segura para todos”, concluiu.

O caso está sob análise de órgãos reguladores da aviação civil e militar. A reportagem procurou a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), responsável pela fiscalização do setor, e o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), vinculado à Força Aérea Brasileira e encarregado da gestão do tráfego aéreo no país. Ambos ainda não responderam até a publicação desta matéria.