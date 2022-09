Helicóptero com deputado federal cai em Minas Gerais; passageiros sobrevivem

Segundo o Corpo de Bombeiros, um princípio de incêndio foi registrado após o rompimento dos cabos atingidos pelo helicóptero

Um helicóptero que levava o deputado federal Hercílio Diniz (MDB) em um compromisso de campanha no município de Engenheiro Caldas (MG) caiu na tarde desta quarta-feira (21) no momento em que pousava.

Segundo a equipe do deputado, todos os ocupantes da aeronave sobreviveram. Além de Hercílio, estavam no local o vice-prefeito do município de Governador Valadares, David Barroso; o locutor Luciano Viana e o piloto, Fabiano Rufino. Todos foram levados ao hospital para passar por exames médicos.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o helicóptero bateu em fios de rede elétrica antes de cair no chão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um princípio de incêndio foi registrado após o rompimento dos cabos atingidos pelo helicóptero. O fogo foi controlado.