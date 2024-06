Helicóptero cai com três pessoas em GO, e piloto fica em estado grave

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Uma aeronave caiu nesta quinta-feira (27) em uma área de lagoa em Água Fria de Goiás. Três pessoas ocupavam o helicóptero, o piloto está em estado grave.

Um helicóptero com empresários de Brasília caiu em Água Fria de Goiás. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (27), e o piloto está em estado grave, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Ninguém morreu, de acordo com os bombeiros. A aeronave era ocupada por três pessoas. O piloto, identificado como Airton Vargas, foi encaminhado pelo helicóptero dos bombeiros para um a um hospital do Distrito Federal, os outros ocupantes tiveram ferimentos leves, segundo os bombeiros.

HELICÓPTERO ERA OCUPADO POR EMPRESÁRIOS

Entre os passageiros, estava o empresário do DJ Bhaskar. Lucas Batista, da equipe do músico, e Rick Emediato ocupavam a aeronave. A assessoria do artista disse em nota que todos estão bem. Eles foram encaminhados para um hospital municipal da cidade goiana.

A aeronave era particular e vinha de Brasília. O helicóptero, segundo informou os bombeiros, tinha como destino a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.