Grupo de empresas pela sustentabilidade acelera crescimento em meio a crise na Amazônia

O CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável) alcançou cem associados nesta semana

JOANA CUNHA

RIO DE JANEIRO, RJ

O CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável) alcançou cem associados nesta semana. O salto aconteceu nos últimos dois anos, já no governo Bolsonaro. A entidade tinha 61 empresas entre os membros em 2020.

Neste ano, juntaram-se ao conselho nomes como Azul Linhas Aéreas, Arezzo, Pão de Açúcar e Assaí.

O CEBDS foi criado por um grupo de empresários no final dos anos 1990 e, segundo a associação, as integrantes são responsáveis por quase 50% do PIB. Também fazem parte da entidade nomes como Bradesco, BRF, Banco do Brasil, Carrefour, Eletrobras, Renner, Itaú, Petrobras e Vivo.

Entre as iniciativas realizadas nos últimos anos, o CEBDS organizou pedidos ao governo para preservação da Amazônia, antecipação do prazo para zerar emissões de poluentes e outros.