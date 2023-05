Grupo criminoso ofereceu até R$ 150 mil para acessar sistema do INSS

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa e corrupção ativa

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em São Paulo nesta terça-feira (23), com objetivo de combater a corrupção praticada por servidores do INSS e a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários.

De acordo com a investigação da PF, foi possível identificar tentativa de aliciamento e cooptação de servidores do INSS pelo grupo criminoso, que visava a obtenção de senhas e dados de acesso aos sistemas da autarquia. Eles teriam oferecido até 150 mil reais por dia de permissão de uso/acesso.

As investigações contaram com a cooperação do Núcleo de Inteligência da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT) do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os investigados, inicialmente, poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa e corrupção ativa.