Grito dos Excluídos em SP faz manifestação no Parque Ibirapuera

Grupo reivindica justiça social para todos, diz Pastoral Operária

Movimentos sociais realizam hoje (7) o 29° Grito dos Excluídos e Excluídas, que, este ano, tem como lema Você tem fome e sede de quê?. Os manifestantes do ato na capital paulista já se concentram na Praça Oswaldo Cruz e devem seguir, em marcha, para o Parque Ibirapuera, perfazendo um trajeto de cerca de 3 quilômetros.

Nessa primeira hora, uma liderança mencionou, ao microfone, durante seu discurso, que o protesto deixou de ser feito nos últimos dois anos. O motivo, enfatizou, foi “a violência, a intimidação do genocida”, sugerindo que o clima de animosidade contra os movimentos populares foi estimulado pelo governo de Jair Bolsonaro.

Outra liderança, uma mulher, afirmou que agentes de segurança pública tentaram impedir a realização do ato, hoje, aspecto que a Agência Brasil questionou à Secretaria da Segurança Pública, sem ainda ter retorno. Durante a concentração, um efetivo de cerca de 30 agentes faz o policiamento do local.

Com carro de som e bandeiras, os manifestantes defendem o nome de Guilherme Boulos para a prefeitura da capital. O que já têm em vista são as eleições de 2024.

Negra, Ivanete Araújo, uma das coordenadoras do Movimento de Moradia na Luta por Justiça (MMLJ), disse à reportagem que a pandemia de covid-19 evidenciou a fragilidade da parcela da população à qual pertence, mas que, por outro lado, o período fortaleceu a articulação dos movimentos sociais. “É super importante esse movimento na rua, o ato, fazer esse balanço diferente. Nesta data, deveríamos estar comemorando casas para todos, principalmente para a população em situação de rua, as mães solo, a conquista de emprego, creche para os nossos filhos, não sermos criminalizados porque fazemos luta em prol da moradia”, argumenta.

“A favela aumenta, as mortes aumentam os nossos irmãos negros sendo condenados, a criminalização dos movimentos sociais. Esperamos que através do nosso ato a gente consiga, sim, chegar aos direitos que deveriam ser de todos”, acrescentou ela.

Privatizações em SP

Em entrevista à Agência Brasil, o coordenador da Pastoral Operária Paulo Pedrini comentou que o lema deste ano sinaliza que o que se reivindica é justiça social para todos. Ele pontua que alguns pontos do município de São Paulo, em específico, como a área conhecida como Cracolândia, de onde partem muitas denúncias sobre violência policial contra usuários de drogas, têm chamado a atenção para o direito à cidade, que deveria ser garantido a todas as pessoas. “São Paulo está passando por um momento bem delicado. Houve cerceamento de alguns espaços”, afirma.

Outra pauta dos movimentos, em destaque na manifestação desta quinta-feira, além da denúncia do genocídio negro e do pedido pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a oposição contra privatizações no estado. Segundo Pedrini, ao passar o controle de empresas para as mãos da iniciativa privada, frequentemente, o que se observa, em seguida, é a piora dos serviços. Em muitos casos, a alta de preços cobrados da população também acompanha a queda na qualidade do serviço prestado.

Nesta terça-feira (5), movimentos se articularam para lançar, na sede do Sindicato dos Bancários, um plebiscito que marca posição contrária à privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), do Metrô de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). “A gente vai estar discutindo isso com a população e coletando votos, no Grito dos Excluídos”, explica Pedrini.

A organização do protesto também realiza, a partir das 8h, um café da manhã para pessoas em situação de rua, na Praça da Sé, coletando, ainda, roupas, sapatos e alimentos no local. Conforme ressaltou Pedrini, o padre Julio Lancellotti participa da ação.

Com informações da agência Brasil