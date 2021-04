Grandes restaurantes ameaçam protestos contra prorrogação de restrições de Doria

A insatisfação do setor cresceu neste quarta (28) depois que o governador anunciou a prorrogação da fase de transição do plano de contenção da pandemia

JOANA CUNHA

SÃO PAULO, SP

Cristiano Melles, presidente da ANR (Associação Nacional dos Restaurantes), que reúne redes como Burger King, McDonald’s e Outback, diz que o setor voltou a planejar protestos de rua contra as medidas de restrição do governo Doria para conter o contágio da Covid.

A insatisfação do setor cresceu neste quarta (28) depois que o governador anunciou a prorrogação da fase de transição do plano de contenção da pandemia até o dia 9 de maio. O horário de funcionamento foi estendido para o período das 6h às 20h a partir deste sábado (1º), mas os donos de restaurantes reclamam que ainda inviabiliza o atendimento no jantar.

“A única maneira de deixar o desacordo do setor claro é ir para a rua mostrar a nossa insatisfação, já que os canais institucionais não estão funcionando. A atividade não fica de pé sem o jantar e com limite de 25% de ocupação”, afirma Melles.

O setor chegou a fazer algumas manifestações de rua no início do ano para reclamar do fechamento, mas depois suspendeu o movimento porque alguns líderes avaliaram que não passou a mensagem pretendida.

As informações são da FolhaPress