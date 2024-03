Grande SP registra 8 mortes confirmadas por dengue

No painel do estado de São Paulo, o segundo óbito por dengue em Suzano ainda não foi adicionado, apesar de confirmado pelo município

JULIANA MATIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Grande São Paulo registrou, até esta segunda-feira (4), oito óbitos confirmados por dengue. No estado de São Paulo, foram confirmadas 31 mortes e, segundo painel de monitoramento do governo estadual, 122 óbitos estão em investigação.

Os dados de óbitos por dengue na Grande São Paulo foram confirmados pelos municípios à reportagem. Em quatro cidades da Grande São Paulo ocorreram mortes por dengue, são elas: Guarulhos (3), Mauá (1), São Paulo (2) e Suzano (2).

Os dados disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo no Painel de monitoramento de dengue divergem dos números apresentados pelos municípios.

No painel do estado de São Paulo, o segundo óbito por dengue em Suzano ainda não foi adicionado, apesar de confirmado pelo município.

Na última quinta-feira (29), foi lançado no painel que havia uma morte na cidade de Embu-Guaçu, porém o município informou que um caso “foi inicialmente declarado como óbito com base em um teste rápido. Após análise, foi recomendado que a causa do óbito não fosse atribuída ao teste rápido, pois não há comprovação suficiente”.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo afirma que os dados do painel são publicados pelos próprios municípios por meio de um sistema do Ministério da Saúde e são atualizados no sistema do painel todos os dias pela manhã. Segundo a secretaria, os municípios têm liberdade de adicionar óbitos no painel e, depois, por meio de investigações, concluir que a causa da morte não foi dengue.

No estado de São Paulo, a taxa de incidência de dengue é de 311 casos por 100 mil habitantes. A situação de São Paulo já é considerada epidêmica segundo critérios da OMS (Organização Mundial da Saúde) -acima de 300 casos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, o coeficiente nacional de incidência é de 511 casos para cada 100 mil habitantes.

Ao menos 11 cidades paulistas já decretaram situação de emergência em saúde pública devido à situação epidemiológica. São elas Registro, Iepê, Marília, Botucatu, Jacareí, Pindamonhangaba, Pederneiras, Bariri, Guararema, Suzano e Taubaté.