Grande bola de fogo é vista cruzando o céu do Paraná

Segundo o site Clima ao Vivo, fenômeno foi causado pela reentrada de lixo espacial de um foguete lançado no Cazaquistão no dia 22 de agosto

Uma bola de fogo foi vista cruzando o céu do Paraná da região Sul do Brasil na noite da última quinta-feira (24).

Câmeras do site Clima ao Vivo conseguiram capturar a passagem do fenômeno, que durou apenas alguns segundos, mas foi testemunhado por milhares de pessoas.

Segundo informações do site, a bola de fogo foi resultado da reentrada de lixo espacial de um foguete lançado no Cazaquistão no dia 22 de agosto.

Segundo informações de especialistas, esse tipo de evento não é raro, mas representa um perigo maior que a queda de um meteoro, por exemplo.