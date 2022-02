Governo publicará portaria para alterar prova de vida a segurados do INSS

Outras informações devem ser publicadas pelo Executivo apenas na quarta-feira.

O governo federal vai publicar uma portaria na quarta-feira, 2, para alterar as normas da realização da prova de vida por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela deve ser assinada às 9h30 da quarta, em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.

“Com as mudanças, o procedimento para a comprovação de vida dos segurados, que passará a ser feito por meio do cruzamento entre as bases de dados do governo, ficará mais fácil. As mudanças valerão para os segurados que fizerem aniversário a partir da data da publicação da portaria”, diz a Secretaria Especial de Comunicação do governo (Secom).

O governo ainda não deu mais detalhes sobre as alterações na prova de vida.

Outras informações devem ser publicadas pelo Executivo apenas na quarta-feira.

Estadão Conteúdo