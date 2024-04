Governo nomeia novo diretor de presídio de Mossoró após recaptura de presos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Ministério da Justiça nomeou o novo diretor da Penitenciária Federal de Mossoró após a recaptura dos fugitivos.

Roderick Ordakowski assume a unidade prisional de segurança máxima. Ele substitui Carlos Luis Vieira Pires, que estava no cargo interinamente. A portaria foi publicada no DOU (Diário Oficial da União).

Governo afastou antigo diretor após a fuga de dois detentos. Humberto Gleydson Fontinele estava à frente do presídio desde abril de 2023 e foi dispensado em março.

A fuga dos detentos de Mossoró foi a primeira registrada na história do Sistema Penitenciário Federal. Rogério da Silva Mendonça, 33, e Deibson Cabral Nascimento, 35, foram encontrados após 50 dias de buscas.

Fugitivos são “matadores do CV”, diz a polícia. Fontes ouvidas pela reportagem indicam que os fugitivos não integram o alto escalão da facção e que são conhecidos por serem encarregados por assassinatos de pessoas no “tribunal do crime”. O UOL não localizou os advogados deles.

QUEM É O NOVO DIRETOR

Ordakowski é servidor desde 2009. Ele se formou em direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) em 2014.

Foi um dos membros fundadores do Grupo de Ações Especiais Penitenciárias, responsável por intervenções federais em penitenciárias estaduais em crise ou operações de resgate e fuga de presos.

Em 2021, ele foi nomeado como chefe da Divisão de Segurança e Disciplina da Penitenciária Federal em Porto Velho, em Rondônia. Ele se tornou diretor da unidade em 2023.