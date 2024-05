Governo Lula nega ter recusado ajuda do Uruguai a vítimas de cheias no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O governo Lula (PT) negou, nesta quarta-feira (8), ter recusado a ajuda oferecida pelo Uruguai na operação de socorro às vítimas de inundações no Rio Grande do Sul.



Em comunicado divulgado nesta tarde, a secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirma que o país vizinho emprestou um helicóptero para auxiliar no trabalho de socorristas.



O Brasil admitiu ter dispensado modelo específico de avião. Isso, segundo o Planalto, ocorreu após a avaliação técnica de que a aeronave, em razão de suas características, não seria adequada para o tipo de operação exigida e a infraestrutura aeroportuária disponível neste momento.



“São falsas, portanto, as notícias de que o Brasil teria desprezado ajuda do Uruguai ou qualquer outro país. Todas as ofertas de auxílio são bem-vindas, serão analisadas conforme a adequação às urgências e serão bem recebidas (…) O Brasil é grato ao Uruguai pelo pronto-auxílio”, diz trecho da nota.



O governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), pediu ajuda ao Uruguai no sábado (4).



Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a solicitação envolvia o empréstimo de duas lanchas motorizadas, com as suas tripulações, dois drones para busca de pessoas em situação de isolamento, com os respectivos operadores uruguaios, e de um avião de transporte Lockheed KC-130 H Hercules.



Ainda segundo a reportagem, o governo Lula teria recusado o envio de equipamentos. “Recebemos a informação extraoficial de que o comando [operacional] no Rio Grande do Sul achou que não era necessário”, disse José Henrique Medeiros Pires, secretário-executivo do governo do Rio Grande do Sul, à Folha de S.Paulo.



A nota divulgada pelo governo Lula cita o uso do helicóptero e a recusa de avião, mas não fala sobre lanchas motorizadas e drones que teriam sido disponibilizados.