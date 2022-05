Governo lança plano para erradicar malária até 2035

No ano passado, houve 139.211 casos da doença registrados no país, uma queda de 4,1% em comparação com 2020

Fábio Zanini

São Paulo, SP O Ministério da Saúde lança nesta quarta-feira (11) um plano nacional para a eliminação da malária. A meta é zerar os casos da doença até 2035. A estratégia se divide em quatro etapas. Para 2025, o objetivo é chegar a 68 mil casos, e para 2030, a menos de 14 mil casos autóctones, ou seja, que têm transmissão relatada dentro do Brasil. No ano passado, houve 139.211 casos da doença registrados no país, uma queda de 4,1% em comparação com 2020. O ministério também pretende ampliar o Projeto Apoiadores Municipais para Prevenção, Controle e Eliminação da Malária, passando de 26 para 35 municípios apoiados pela pasta nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Mato Grosso. De acordo com o ministério, 99,9% da transmissão da malária no Brasil ocorre na Amazônia. Cerca de 80% dos casos estão concentrados em 33 municípios.