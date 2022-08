Governo inclui 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil e Caixa libera consulta

A previsão é que os profissionais recebam até seis parcelas de até R$ 1.000 cada. No entanto, esse valor poderá oscilar

Felipe Nunes

São José do Rio Preto, SP

O governo incluiu cerca de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil, segundo informou a Caixa. Entre os dias 9 e 22 de agosto, o benefício de R$ 600 será pago para mais de 20,2 milhões de famílias cadastradas. Até dezembro a parcela mínima do programa que substituiu o Bolsa Família passa de R$ 400 para R$ 600.

Os valores do benefício pago em agosto já podem ser consultados nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

Neste mês, o pagamento do benefício foi antecipado e começará a ser depositado a partir do dia 9, conforme o número final do NIS.

FAMÍLIAS INCLUÍDAS RECEBERÃO NOVO CARTÃO DO AUXÍLIO BRASIL

A Caixa informou que já finalizou a produção de 4,7 milhões de novos cartões do Auxílio Brasil. As famílias que ingressaram no programa a partir de agosto deste ano receberão os cartões nos endereços registrados no sistema do CadÚnico (cadastro único de benefícios).

Com o cartão, será possível realizar saques, transferências, consultas de saldo, pagamentos e compras na rede de estabelecimentos credenciados.

CALENDÁRIO DE AGOSTO DO AUXÍLIO BRASIL

Número final do cartão de benefício (NIS) – Data de liberação do benefício de R$ 600

1 – 9 de agosto

2 – 10 de agosto

3 – 11 de agosto

4 – 12 de agosto

5 – 15 de agosto

6 – 16 de agosto

7 – 17 de agosto

8 – 18 de agosto

9 – 19 de agosto

0 – 22 de agosto

PARCELA DO AUXÍLIO GÁS SERÁ DE R$ 110

Em agosto, cerca de 5,6 milhões de famílias devem receber o Auxílio Gás que será pago no valor de R$ 110. As datas de pagamento seguem o mesmo calendário do Auxílio Brasil.

Em junho, as famílias de baixa renda receberam R$ 53, o equivalente a 50% do preço médio de um botijão de gás no país.

O valor integral, de 100% do preço médio do gás, será pago até dezembro, conforme previsto na PEC (Proposta de Emenda Constitucional), que turbinou os programas assistenciais.

COMO REALIZAR O SAQUE NO CAIXA TEM

Nos dois programas, independentemente dos cartões físicos, os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir até uma agência para realizar o saque.

Pelo aplicativo da Caixa, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code.

O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nos canais lotéricos. Quem recebe por meio de cartão pode continuar efetuando o saque pelos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

OUTROS BENEFÍCIOS TAMBÉM COMEÇAM EM AGOSTO

As duas primeiras parcelas do Auxílio Caminhoneiro serão pagas no dia 9 de agosto. Os R$ 2.000 depositados serão referentes aos benefícios dos meses de julho e agosto.

A estimativa da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), órgão responsável pelo registro dos profissionais, é que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o programa, que prevê o repasse de seis parcelas até dezembro deste ano.

No dia 16 será a vez dos taxistas. Os profissionais registrados poderão receber até R$ 2.000 neste mês, referente ao pagamento da primeira e segunda parcelas previstas para agosto.

A previsão é que os profissionais recebam até seis parcelas de até R$ 1.000 cada. No entanto, esse valor poderá oscilar conforme a quantidade de taxistas com direito a receber.