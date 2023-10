Governo do Paraná pede adiamento do Enem em cidades com enchentes

O Enem é aplicado em dois domingos e, neste ano, está marcado para os dias 5 (ciências humanas, linguagens e redação) e 12 (ciências da natureza e matemática)

O governo do Paraná solicitou ao Inep, órgão do MEC responsável pelo Enem, o adiamento da aplicação do exame em 30 cidades do estado que estão em estado de emergência em razão das fortes chuvas na região.

O Enem é aplicado em dois domingos e, neste ano, está marcado para os dias 5 (ciências humanas, linguagens e redação) e 12 (ciências da natureza e matemática) de novembro.

O ofício foi encaminhado pelo secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, na noite desta terça-feira (31), ao presidente do Inep, Manuel Fernando Palacios da Cunha e Melo.

No total, de acordo com a pasta, cerca de 50 mil estudantes do terceiro ano do ensino médio do Paraná se inscreveram para realizar o Enem.

No documento, o secretário anexa um relatório da Defesa Civil Estadual que mostra que mais de 145 municípios foram atingidos, afetando mais de 185 mil pessoas.

Segundo o secretário, nos 30 municípios que estão com situação de emergência decretada, há escolas inundadas ou que estão servindo de alojamento para famílias desabrigadas.

Miranda cita ainda problemas de deslocamento, com estradas e ruas interditadas devido a deslizamentos de terra e alagamentos.

À reportagem o secretário do Paraná afirmou acreditar que a sua solicitação será atendida, especialmente porque o Inep concordou em remarcar para dezembro a prova estudantes que foram alocados para fazer o exame em uma escola a mais de 30 km de suas residências. De acordo como o Inep, são 50 mil alunos nessa situação, 1% do total de inscritos, que poderão se inscrever para novas datas.

Questionado sobre a solicitação de adiamento do Governo do Paraná, o Inep afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que o pedido está em análise.