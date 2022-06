Governo do AM anuncia grupo de busca por repórter e indigenista desaparecidos

O governo do Amazonas anunciou que montou uma força-tarefa para apoiar as buscas do indigenista e do jornalista, desaparecidos desde domingo

O governo do Amazonas anunciou nesta segunda-feira (6) que montou uma força-tarefa para apoiar as buscas do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês e colaborador do jornal The Guardian, Dom Phillips, desaparecidos desde domingo (5).

“Estamos colocando o Estado à disposição para apoiar as buscas e investigações no desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips, em Atalaia do Norte.

Estamos enviando agentes para o local e vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para encontrá-los”, afirmou hoje o governador Wilson Lima (PSC).

O Exército, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal foram acionados para promover buscas. Pereira sofria ameaças de invasores e garimpeiros que atuavam em terras indígenas.

O indigenista é um conhecedor da região e a falta de contatos após um dos deslocamentos é vista com bastante preocupação.

A confirmação do desaparecimento foi feita em um comunicado emitido pela Univaja (União das Organizações Indígenas do Vale do Javari) e pelo Opi (Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato).

Em nota, o governo do Amazonas informou que o governador do Estado, Wilson Lima, determinou à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) o envio de reforço policial especializado para o município de Atalaia do Norte.

De acordo com o Estado, o titular da 50ª Delegacia Interativa de Polícia Civil, delegado Alex Perez, montou uma força-tarefa entre as polícias Militar e Civil para intensificar as buscas na região.

O grupo também conta com o auxílio de voluntários.

“A SSP-AM está tomando todas as medidas cabíveis para auxiliar na elucidação do caso, em colaboração ao Ministério Público Federal, Polícia Federal e Funai”, destaca a nota do governo estadual.