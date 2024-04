Governo de SP promove Dia D de vacinação contra gripe no sábado (13)

Inicialmente, a vacinação é restrita a idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua e trabalhadores com alto índice de exposição | Foto: Arquivo/ Agência Saúde-DF