Governo de SP assina contrato para estudar nova rodada de concessões dos trens

Joana Cunha

São Paulo, SP

O governo de Tarcísio de Freitas em São Paulo publicou nesta quinta-feira (13) o termo do contrato com o IFC (International Finance Corporation) para viabilizar os estudos da nova rodada de concessões no setor de mobilidade para os trens da CPTM nas linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e a futura linha 14 Ônix.

O projeto foi anunciado por Tarcísio de Freitas no evento dos 100 dias do governo.

Serão gastos R$ 71 milhões com a consultoria.

O serviço terá duração de 48 meses, com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Nesta semana, o governo também assinou outro contrato com o IFC para os estudos de viabilidade da privatização da Sabesp.