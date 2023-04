Saúde mental e bem-estar dos colaboradores têm destaque nas empresas

No Grupo Sabin, a saúde mental dos colaboradores é prioridade para a área de Gestão de Pessoas

Após três anos de pandemia, os cuidados com a saúde mental têm ganhado cada vez mais espaço nos programas prioritários das empresas. Cientes dos benefícios gerados pela promoção do bem-estar integral, as ações de saúde corporativa buscam auxiliar trabalhadores na resolução e enfrentamento das adversidades, sejam elas emocional, financeira ou profissional.

Um exemplo disso vem do Grupo Sabin, empresa fundada em Brasília, mas que hoje atua em 15 estados, além do Distrito Federal. No Sabin, o cuidado com a saúde mental integra o conjunto de ações desenvolvidas para a promoção da saúde de forma permanente.

Um dos pilares do programa Saúde em Dia, criado em 2021, é o “Em Dia com sua Mente”, que busca maneiras de valorizar a qualidade de vida e possibilitar o ajuste necessário para lidar com as emoções positivas e as negativas. Pensando nisso, a empresa investe em estratégias que possibilitem, por exemplo, o diagnóstico precoce, tratamento e prevenção das condições mentais e emocionais que possam impactar a saúde emocional dos colaboradores.

O programa Saúde em Dia inclui ainda cuidados com o coração, controle do peso, saúde preventiva para maiores de 40 anos e acompanhamento pré-natal para as colaboradoras que engravidam. A iniciativa recebeu o prêmio Think Work Flash Innovations 2022. Para o programa, o Sabin estruturou uma clínica in company, na sede em Brasília, em parceria com a Amparo Saúde, empresa de Atenção Primária à Saúde do Grupo.

“Nossos colaboradores estão no centro da nossa estratégia. Somos uma empresa de saúde, e quem busca saúde, qualidade, confiabilidade, busca também acolhimento, carinho, cuidado, e quem faz isso são as pessoas, são os nossos colaboradores”, explica a diretora Administrativa e de Pessoas do Grupo Sabin, Marly Vidal.

Trabalhando há dois anos na Central de Atendimento da empresa, Lilian Cristina Guedes, de 42 anos, faz parte do programa “Em Dia com sua Mente” e fala dos benefícios das iniciativas. “Faço todos os meus acompanhamentos no Sabin. É um atendimento super diferenciado. O cuidado não ocorre somente durante as sessões, eles entram em contato comigo o tempo todo pra saber como estou. Isso é maravilhoso, me sinto acolhida”, explica.

Lilian também participa das ações de voluntariado da empresa, que ocorrem no âmbito do Instituto Sabin, responsável pelo investimento social privado do Grupo. “Para mim, uma ação de voluntariado equivale a várias sessões de psicólogo. Você sai para uma ação e volta com outra cabeça, com outro olhar. Além de se aprender muita coisa, a sua mente muda. Depois que eu entrei para fazer parte dessas ações, tenho melhorado muito o meu bem-estar”, afirma a colaboradora.

“Fazemos o acompanhamento e a avaliação de nossas práticas por meio de pesquisas independentes, aplicadas por institutos reconhecidos no mercado, como FIA/UOL, Great Place to Work (GPTW), entre outros. Isso nos ajuda também a entender a percepção sobre nossos programas e benefícios, se eles estão de fato atingindo as expectativas dos nossos colaboradores que atuam diariamente em nossas 350 unidades de atendimento do Sabin distribuídas pelo país. Esses programas incluem cuidados com a saúde física, emocional, mental, social, espiritual e financeira. Quando fazemos isso, sabemos que estamos cuidando dos nossos colaboradores e eles dos nossos clientes”, afirma Vidal.

Para potencializar o efeito das ações de promoção do bem-estar dos colaboradores e contribuir para a melhoria do clima organizacional da empresa, o Sabin também estende alguns dos programas aos familiares dos trabalhadores. A empresa tem uma iniciativa para promoção de atividades físicas dentro do Programa Saúde em Dia. Os colaboradores são estimulados a adotar hábitos saudáveis e alguns fazem parte do Clube de Corrida do Sabin e participam de provas por todo o Brasil, extensivo inclusive aos familiares dos colaboradores.