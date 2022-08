Governo de SP anuncia implementação de câmeras em viaturas da PM

Câmeras têm sido utilizadas como estratégia de segurança pública em São Paulo desde 2019, quando policiais militares passaram a utilizar câmeras

Bruno Lucca

São Paulo, SP

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (24) que 3.000 viaturas da Policia Militar vão ser equipadas com câmeras que fazem o reconhecimento automático de veículos já registrados em bases de dados do estado.

A promessa é que o projeto, chamado Detecta Móvel, seja implementado até o primeiro semestre de 2023.

As câmeras vão conseguir reconhecer as placas dos veículos com a utilização da tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), processo de conversão de uma imagem para texto. Assim, as câmeras vão alertar o policial caso um carro roubado esteja circulando.

Os equipamentos serão conectadas à internet com acesso ao banco de dados do Detecta, sistema no qual constam informações de veículos de interesse da segurança pública. Estão integrados ao Detecta os bancos de dados do Registro Digital de Ocorrência, Instituto de Identificação, Sistema Operacional da PM e Sistema de Fotos Criminais.

Segundo o governo, a licitação deve ser publicada no Diário Oficial do Estado no início de setembro, e os equipamentos serem entregues em até 120 dias. O governo diz prever um investimento de R$ 5,4 milhões para a contratação do serviço. Cada equipamento deve custar entre R$ 1.800 e R$ 2.000.

Inicialmente, os aparelhos, que vêm sendo testados desde março deste ano, serão utilizados em viaturas da radiopatrulha da capital e da Grande São Paulo. O governador disse que o plano é implementar o projeto também no interior do estado, mas não deu prazo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Câmeras têm sido utilizadas como estratégia de segurança pública em São Paulo desde 2019, quando policiais militares passaram a utilizar câmeras corporais para gravação das ações. O projeto foi implementado para tentar reduzir casos de violência e aumentar a qualidade das provas judiciais. O governo afirma que 10 mil policiais contarão com os aparelhos corporais até o fim deste ano.