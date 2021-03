Do total de imunizantes, 38 milhões serão da Janssen e 100 milhões de doses da Pfizer

138 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Esse é o total prometido nos contratos firmados entre o Governo Federal com as farmacêuticas Janssen, do grupo Johnson & Johnson. Do total de imunizantes, 38 milhões serão da Janssen e 100 milhões de doses da Pfizer.

Vale lembrar que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca/Oxford já obtiveram registro definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O imunizante da Janssen não tem essa patente e nem autorização para uso emergencial. Porém, essa vacina já foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso emergencial.

A vacina da Janssen é a única que pode ser aplicada em uma dose por pessoa. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já havia anunciado nos últimos dias que o governo federal firmaria esse e mais contratos.