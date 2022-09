A menos de 1 mês da eleição, governador de SP entrega fuzis e anuncia concurso

A rua Doutor Luiz Silveira, no centro da capital, foi fechada para o evento, que reuniu centenas de policiais e delegados

Matheus Moreira

São Paulo, SP

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), entregou nesta sexta-feira (9) “simbolicamente” drones, fuzis, pistolas e viaturas para uso das polícias Civil e Polícia Técnico-Científica.

“Estamos aqui celebrando simbolicamente a entrega de áreas importantes para a nossa polícia. Hoje, São Paulo está pronto para emprestar armas para o Brasil inteiro, porque foi feito o maior investimento da história em equipamentos de última geração”, disse.

Ao todo, foram entregues 10 mil pistolas Glock 9 mm, 4.470 pistolas Glock .40, 250 fuzis israelenses (Israel Weapon Industries), 36 fuzis da Taurus, além de 2.490 viaturas para Polícia Civil, 48 para unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, 30 para recolha de cadáveres para o IML e 37 drones. Todo o equipamento custou mais de 324 milhões de reais aos cofres paulistas.

Um novo concurso para a Polícia Civil também foi anunciado. Garcia assinou a autorização para criar 3.500 novas vagas de delegados (552), escrivães (1.333), investigadores (1.250), peritos criminais (249) e médicos-legistas (116).

O pronunciamento de Garcia ocorreu em clima de festa e tom de campanha. O governador era esperado ao som de clássicos do rock e chegou acompanhado dos comandantes das polícias Civil e Militar e do secretário de Segurança Pública do estado. Também acompanhou a entrega dos equipamentos a deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP).

A rua Doutor Luiz Silveira, no centro da capital, foi fechada para o evento, que reuniu centenas de policiais e delegados.

Garcia ocupa o terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para o governo do estado. De acordo com a última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 2 deste mês, o atual governador está atrás de Fernando Haddad (PT) e de Tarcísio de Freitas (Republicanos), embora tenha oscilado de 11% para 15% em duas semanas. Ainda de acordo com a pesquisa, a aprovação de Garcia subiu de 22% para 27%.