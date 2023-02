Gloria Groove se desculpa após ter bloco interrompido

Segundo os organizadores, a expectativa para o bloco era para 50 mil pessoas, mas o evento reuniu mais de 500 mil

Gloria Groove se desculpou após o Bloco das Gloriosas ser interrompido na tarde de sábado (18) em São Paulo por falta de segurança. A artista e sua equipe atenderam a um pedido da Polícia Militar do estado.

A cantora alegou que o público ultrapassou a estimativa da prefeitura da cidade. “A estimativa, calculada pela Prefeitura de São Paulo era de receber até 200 mil pessoas, mas o número oficial ultrapassou mais de meio milhão de pessoas na Avenida Faria Lima”.

“O Bloco das Gloriosas precisou ser interrompido uma hora e meia antes do horário previsto por conta da segurança de todos, devido ao número de pessoas muito superior do que o esperado pelo poder público”, disse Gloria Groove em posicionamento publicado no Twitter.

Ela se desculpou com os foliões que aguardaram o bloco na chuva. “Eu lamento demais o ocorrido principalmente por vocês que compareceram apesar da chuva, por não ter conseguido entregar todo meu repertório -além das demais surpresas programadas”.

“Gostaria também de pedir minhas sinceras desculpas a você que passou por alguma situação desagradável, e assumo que num evento como este são muitos os fatores que estão fora do meu controle”, escreveu a artista.

BLOCO INTERROMPIDO

Segundo os organizadores, a expectativa para o bloco era para 50 mil pessoas, mas o evento reuniu mais de 500 mil. A prefeitura também ressaltou que a festa recebeu muito mais do que o previsto. À Folha de S. Paulo, o prefeito Ricardo Nunes falou em 200 mil presentes.

Ainda segundo a prefeitura, a decisão de encerrar foi para evitar acidentes e garantir a segurança dos foliões e a dispersão ocorreu com sucesso. A PM também ressaltou a alta concentração de pessoas no local.

COMO FOI O BLOCO?

“Nós vamos encerrar por questão de segurança. Eu quero muito que a gente continue se encontrando nesse verão, neste ano e nos próximos. Por favor, muito cuidado ao saírem. Cuidado com os pertences de vocês. Fiquem perto dos amigos”, disse a cantora, em cima do bloco, ao encerrar a festa. Ela estava visivelmente triste com a situação.

Valesca Popozuda, que era uma das convidadas especiais do evento, fez um apelo momentos antes do encerramento. “Vamos parar de confusão, gente. Vamos respeitar a artista incrível que está fazendo essa festa para vocês. Quem não quer curtir, mete o pé. Rala”, disse a cantora.

Previsto para as 14h, o Bloco das Gloriosas saiu só por volta das 15h20. O temporal afastou parte do público, mas muitos fãs da drag queen seguiram fiéis e não arredaram o pé do entorno do trio.

Depois de menos de uma hora de percurso, Gloria Groove precisou interromper o trio. Com a lotação, uma mulher passou mal e precisou ser atendida. Ela está bem.

Segundo a organização, eles receberam a ordem de parar com o bloco devido à situação. Por volta das 16h50, o Bloco das Gloriosas foi autorizado a seguir, mas na sequência desistiu. O UOL observou muito pouco espaço para quem estava mais perto do trio, com as pessoas bem espremidas.

“Eu preciso que vocês andem porque lá atrás está muito abarrotado. Vamos andando. Senão nós vamos encerrar o trio. Com calma. Sem briga” Representante da organização ao microfone

O tempo entre os carnavais de 2020 e 2023 foi de estouro para a drag queen. No topo do trio, Gloria apresentou as músicas que colocaram ela nas paradas, como “Leilão” e “A Queda”.