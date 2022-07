Gasolina fica abaixo de R$ 6 e cai 17,4% no mês; veja ranking por estados

Entre os estados brasileiros, o Amapá foi o que registrou o menor preço médio da gasolina, que foi vendida pelo valor de R$ 5,27

Caíque Alencar

São Paulo, SP

Em trajetória de queda nas últimas semanas por conta da redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o preço médio da gasolina no Brasil já acumula queda de 17,4% no mês de julho, segundo dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo).

No fechamento da semana passada, o combustível encerrou o período de 17 a 23 de julho custando R$ 5,89 o litro nos postos. Há um mês, esse valor era de R$ 7,13, de acordo com a ANP.

Na comparação com a semana de 10 a 16 de julho, a redução no preço da gasolina foi de 3%, saindo de R$ 6,07.

Entre os estados brasileiros, o Amapá foi o que registrou o menor preço médio da gasolina, que foi vendida na semana passada pelo valor de R$ 5,27. O preço mínimo registrado no estado foi R$ 5,12.

Por outro lado, o Rio Grande do Norte foi o local onde o preço médio da gasolina foi o mais caro: R$ 6,35. O preço máximo no estado entre os dias 17 e 23 de julho foi de R$ 6,59.

VEJA A SEGUIR O PREÇO MÉDIO DA GASOLINA POR ESTADO:

Amapá: R$ 5,27

Mato Grosso do Sul: R$ 5,54

Distrito Federal: R$ 5,62

Goiás: R$ 5,66

Sergipe: R$ 5,76

Minas Gerais: R$ 5,76

São Paulo: R$ 5,78

Paraná: R$ 5,78

Paraíba: R$ 5,80

Rio Grande do Sul: R$ 5,80

Santa Catarina: R$ 5,82

Rondônia: R$ 5,89

Mato Grosso: 5,90

Alagoas: R$ 5,92

Pará: R$ 5,96

Espírito Santo: R$ 5,97

Rio de Janeiro: R$ 5,98

Amazonas: R$ 6,06

Ceará: R$ 6,13

Acre: R$ 6,14

Tocantins: R$ 6,17

Pernambuco: R$ 6,20

Bahia: R$ 6,21

Piauí: R$ 6,21

Maranhão: R$ 6,24

Roraima: R$ 6,25

Rio Grande do Norte: R$ 6,35

Já entre as cidades brasileiras, dados da ANP mostram que Passos (MG) foi o município que registrou o preço da gasolina mais baixo: R$ 5,09.

VEJA A SEGUIR AS CIDADES COM A GASOLINA MAIS BARATA:

Passos (MG): R$ 5,09

Macapá (AP): R$ 5,12

Santana (AP): R$ 5,12

Sorocaba (SP): 5,19

Salto (SP): R$ 5,19

Cosmópolis (SP): R$ 5,19

Marília (SP): R$ 5,20

Bauru (SP): R$ 5,22

Aparecida de Goiânia (GO): R$ 5,24

Campo Grande (MS): R$ 5,24

Altamira (PA)

Por outro lado, foi o que registrou o valor mais alto.

VEJA A SEGUIR AS CIDADES COM A GASOLINA MAIS CARA:

Altamira (PA): R$ 7,75

Tefé (AM): R$ 7,60

São Paulo (SP): R$ 7,49

Balsas (MA): R$ 7,49

Araripina (PE): R$ 7,43

Salgueiro (PE): R$ 7,31

Pinheiro (MA): R$ 7,29

Barra do Corda (MA): R$ 7,12

Juazeiro do Norte (CE): R$ 7,05