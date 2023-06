Gasolina deve ficar mais barata ao consumidor a partir de hoje

Para o consumidor final, o valor cobrado depende também de outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro

A Petrobras anunciou ontem que, a partir de hoje, a gasolina ficaria mais barata para as distribuidoras e, consequentemente, para o consumidor final. A redução é de 4,3%, ou seja, de 13 centavos por litro. Assim, o preço médio do combustível no país será de R$ 2,66 por litro.

O último corte tinha sido feito em 17 de maio, com uma redução de R$ 0,40 por litro. A parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba. A estatal disse, em comunicado, que a redução tem como objetivo a “manutenção da competitividade dos preços”.

O valor cobrado ao consumidor final depende também de outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. Com essa redução, a expectativa é de que o preço chegue, em média, a R$ 5,33 por litro.

Na semana passada, preço da gasolina subiu nos postos. O litro do combustível foi vendido, em média, a R$ 5,42, sendo que na semana anterior estava a R$ 5,21.