Fugitivos de Mossoró chegaram ao Pará de barco

Após 50 dias de buscas, os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, recapturados na tarde desta quinta-feira (04/04), teriam chegado ao Pará por meio de um barco pesqueiro do Ceará, segundo informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE).

Segundo investigações da polícia, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, partiram de Icapuí, a 202 km de Fortaleza, no dia 18 de março, em uma embarcação de pesca. Eles chegaram a Ilha de Mosquiro, no Pará, no dia 24 de março.

Em ação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a recaptura ocorreu em Marabá, no Sudoeste do estado. Durante o período de fuga, a dupla recebeu ajuda de integrantes de uma facção criminosa, de acordo com a polícia.

Presos desde setembro de 2023, os integrantes do Comando Vermelho, fugiram do presídio federal no dia 14 de fevereiro, através de um buraco na luminária de suas celas. Para chegar até a cidade onde foram capturados eles no mínimo, cinco estados.

Durante os quase dois meses de fuga, Rogério e Deibson, também conhecido como “Tatu” ou “Deisinho”, mantiveram uma família refém, se esconderam em uma propriedade rural e agrediram um homem na zona rural de Baraúna. Após serem encontrados eles devem retornar à Penitenciária de Mossoró.

Prisões do Ceará

Os fugitivos foram recapturados três dias após a prisão de um homem suspeito de ajudar a dupla na região da Praia do Futuro. O suspeito de 25 anos é natural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, área onde foram realizadas buscas. Segundo a polícia, ele e outro suspeito, preso também em Fortaleza em 8 de março, fazem parte de uma rede de apoio do crime, formada por uma facção que deu apoio logístico aos fugitivos.

Uma mulher de 21 anos, também é investigada por suspeita de dar apoio aos dois foragidos. Ela foi presa em flagrante com 24,5 kg de droga e uma pistola no dia 21 de março, durante operação da Polícia Federal que tentava recapturar os fugitivos. A polícia investiga se a mulher tinha objetivo de repassar armas aos foragidos.

No total, 14 pessoas foram presas desde o início das buscas.