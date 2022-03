Frente fria derruba temperatura a 3ºC no Sul e causa geada

A frente fria, primeira do outono na região, também causou geada em algumas cidades, como São Joaquim (SC), que teve mínima de 7,1ºC

Uma massa de ar seco e frio em enfraquecimento trouxe temperaturas baixas para as cidades localizadas em regiões altas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina na madrugada desta segunda (28).

Segundo o MetSul, a temperatura mais baixa da região foi registrada em Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, onde os termômetros chegaram a 3,5ºC. Em Urupema (SC), a “Capital Nacional do Frio”, os termômetros bateram os 4,9ºC.

Uma nova massa de ar frio deve atingir a região Sul ainda nesta semana, entre a quarta-feira (30) e quinta-feira (31), baixando ainda mais a temperatura da região, de partes do Centro-Oeste e do Sudeste do país.

A previsão do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), é de que os termômetros tenham mínimas entre 0ºC e 4ºC na região do Planalto Sul e 8ºC a 15ºC em outras regiões do estado. As máximas não devem passar dos 24ºC na maioria das cidades catarinenses até o fim da semana.

“A probabilidade de geada será alta em baixadas de cidades serranas e podem ocorrer as primeiras marcas negativas do outono no Sul do país”, afirmou comunicado do MetSul.