Freixo quer atrair turistas argentinos e uruguaios para o litoral paulista

Marcelo Freixo iniciou tratativas com o Governo de São Paulo e com prefeitos para fomentar o turismo no litoral norte paulista

Cleo Guimarães

São Paulo, SP

O presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo, iniciou tratativas com o Governo de São Paulo e com prefeitos para fomentar o turismo no litoral norte paulista entre países vizinhos –em especial, argentinos e uruguaios. A ideia é reaquecer o setor na região, abalado pelas fortes chuvas que provocaram deslizamentos e mortes no mês passado.



Freixo também pretende estimular o ecoturismo no litoral sul que, segundo ele, tem um “potencial turístico gigantesco”, porém mal aproveitado. “Quem busca a natureza e olha para o Brasil pensa logo na Amazônia. Claro que incentivamos o turismo em todo o país, mas para alguém que vem da Argentina ou do Uruguai, é muito mais rápido e barato vir para o litoral de São Paulo”, diz.



Uma das estratégias estudadas pela agência é a de promover rodadas de negociação entre operadoras de turismo brasileiras e estrangeiras, para que pacotes a preços atrativos sejam negociados. Formas de comunicação direta com os potenciais turistas também são analisadas, como o impulsionamento de publicações em redes sociais voltado a públicos específicos.



Na quinta-feira (23), Freixo se reuniu com o secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, para falar sobre a promoção do potencial turístico do litoral do estado. Um dia antes ele já havia conversado com autoridades das cidades de São Sebastião, Santos, Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. “O turismo internacional é muito importante para a economia desses municípios, gera emprego e renda. É uma região que precisa recuperar sua atividade”, afirma.