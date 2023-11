Fraude bancária movimentou mais de R$ 60 milhões no Rio de Janeiro

Os integrantes do grupo serão encaminhados ao sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa

Hoje (23) pela manhã, a Polícia Federal deflagrou a Operação Diretoria 14 contra um grupo criminoso investigado por praticar fraudes bancárias, com o cumprimento de três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. A investigação começou depois que uma mulher foi conduzida à delegacia ao ser flagrada usando documento de identidade falsa para fraudar a Caixa Econômica Federal, em julho de 2023. A partir disso, a polícia chegou ao grupo. Os quatro investigados já possuíam antecedentes criminais de estelionato, entre outros crimes, e juntos somavam 37 anotações criminais. O prejuízo estimado com a atuação do grupo pode chegar à casa das dezenas de milhões de reais, já que apenas uma das contas de passagem utilizadas pelo grupo movimentou cerca de 60 milhões de reais. Após os procedimentos de polícia judiciária, os integrantes do grupo serão encaminhados ao sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa.