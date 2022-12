Fortes chuvas seguem por todo o Brasil nesta quinta-feira

São poucas as áreas que não estão em alerta para chuva moderada forte, com raios e ventos por vezes fortes nesta quinta (1)

Diversas regiões do Brasil vem enfrentando fortes tempestades, que causam deslizamentos e alagamentos, trazendo caos para os municípios. E a previsão mostra que o ar quente e úmido seguirá, formando nuvens carregadas em todas as regiões, que devem esperar por fortes pancadas de chuvas.

As buscas por vítimas do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná, entraram no terceiro dia. A estimativa do Corpo de Bombeiros é que 30 pessoas ainda estejam desaparecidas. A região corre o risco de chuva nesta quinta-feira, o que prejudica as buscas e causa medo de novos desastres.

Fortes chuvas também atingiram o norte do estado do Rio de Janeiro ontem, provocando alagamentos e deslizamentos de terra. Em Conceição de Macabu, pelo menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas. As aulas da rede municipal foram suspensas pelo resto da semana, e três unidades de saúde, que foram afetadas pela chuva, não abrem hoje.

Em Macaé foram registrados 220 milímetros de chuva, volume esperado para todo o mês. Segundo a prefeitura, 60 pessoas tiveram que deixar suas casas. O município também teve as aulas suspensas. A Rodovia Amaral Peixoto (RJ-160) precisou ser interditada totalmente após a queda de uma barreira. Há possibilidade de pancadas de chuva com raios no decorrer do dia para a região.

Uma cratera se abriu na noite de ontem (30) em Sergipe, na SE-290, causada pelas fortes chuvas. O socorro foi acionado logo após o acidente, e ao chegarem no local, os policiais encontraram quatro vítimas penduradas em árvores pedindo socorro. Até agora duas mortes foram confirmadas. A região está na área de instabilidade, e há condições para pancadas de chuva e raios, com risco de temporal.

No Centro-Oeste a nebulosidade aumenta sobre o Mato Grosso do Sul, e toda a Região terá um dia quente e abafado, com períodos de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva com raios. Há risco de chuva forte em todos os estados e no DF.

As áreas de instabilidade também aparecem no Norte. Haverá sol com muitas nuvens, assim como pancadas de chuva com raios, já frequentes na Região.

Chuva forte

Deve chover forte nas capitais Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Palmas, Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, Porto Velho, Rio Branco, Salvador, Aracaju, Teresina e São Luís.

Perigo de temporais

A chuva pode causar transtornos como enchentes, deslizamentos de terra e alagamentos no litoral de Santa Catarina.

Alerta para temporais e risco de granizo

Serra e litoral do Rio Grande do Sul, centro-leste e sul de Santa Catarina, leste do Paraná, sul de São Paulo, sudoeste de Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, todo o Mato Grosso e em Rondônia (menos em Porto Velho).

Alerta de temporais

No Vale do Paraíba-SP, na região Serrana e no Médio Paraíba, e litoral norte do estado do Rio de Janeiro, no litoral do Espírito Santo, no Sul de Minas e na Zona da Mata Mineira, no sul leste e norte da Bahia (inclui Chapada Diamantina), no sertão de Pernambuco, no sertão da Paraíba, no centro-sul do Ceará, nordeste do Piauí, no interior do Maranhão e do Piauí, sertão da Paraíba, litoral do Pará e do Amapá, no norte do Tocantins e de Roraima.

Não há alerta

No centro, oeste e sul gaúcho, noroeste do Paraná, oeste de São Paulo, sul e leste de Mato Grosso do Sul, sudoeste do Amazonas, litoral, Zona da Mata e Agreste desde o Ceará até Alagoas.

As demais áreas do Brasil que não estão em alerta ficam em atenção para chuva moderada forte, com raios e ventos por vezes fortes

