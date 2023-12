Fortes chuvas atingem Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país

Algumas pancadas de chuva ainda devem ocorrer neste sábado na serra do Rio Grande do Sul, na serra, no sul, litoral e Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no centro-norte e no leste do Paraná

Depois de grandes temporais no Sul do país, uma frente fria avança neste sábado pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Esta frente fria vai estimular a formação de grande quantidade de nuvens carregadas sobre os estados do Sudeste e também sobre o Centro-Oeste.

Uma massa de ar seco predomina sobre o centro-leste do Nordeste inibindo as condições para chuva.

A Zona de Convergência Intertropical aumenta a chuva no litoral do Amapá, do Pará e do Maranhão.

Previsão do tempo para o Brasil para 30/12/2023 – sábado

Região Sul

Para este sábado, 30/12/23, a previsão é de que toda a Região Sul tenha sol na maior parte do dia e temperaturas agradáveis. A entrada de ar frio de origem polar, após a passagem de uma frente fria, vai refrescar os três estados.

Algumas pancadas de chuva ainda devem ocorrer neste sábado na serra do Rio Grande do Sul, na serra, no sul, litoral e Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no centro-norte e no leste do Paraná.

Pancadas de chuva moderadas a fortes podem ocorrer neste sábado na divisa do Paraná com São Paulo.

Região Sudeste

Uma frente fria avança neste sábado pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esta frente fria e o ar muito quente e úmido que está espalhado pelo interior do Brasil vão estimular a formação de grande quantidade de nuvens carregadas sobre os estados do Sudeste.

No estado de São Paulo, as pancadas de chuva começam já na madrugada e vão continuar pela manhã, tarde e noite. No estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, as pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite.

Há risco de chuva forte, raios e fortes rajadas de vento em todos os estados. O maior risco de temporais, com os maiores volumes de chuva são para o litoral, norte e oeste de São Paulo, mas de forma isolada, Rio de Janeiro, Zona da Mata Mineira e sul do Espírito Santo.

Região Centro-Oeste

As condições para chuva aumentam sobre o Centro-Oeste do Brasil no último fim de semana de 2023. Além do ar quente e úmido que já predomina sobre grande parte do Centro-Oeste, o deslocamento de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste e mudanças na circulação dos ventos em torno de 10 mil metros de altitude, vão estimular a formação de mais nuvens carregadas sobre o Centro-Oeste.

Mesmo com o aumento da nebulosidade, toda a Região terá períodos com sol no decorrer do dia. Mas diferente do que vinha ocorrendo nos últimos dias, as pancadas de chuva com raios neste sábado podem ocorrer a qualquer hora, várias vezes ao longo do dia.

Há risco de chuva forte e de ventos fortes em todos os estados e no Distrito Federal.

As capitais Cuiabá, Goiânia e Campo Grande ficam entre as mais quentes do Brasil.

Região Nordeste

O ar quente e seco predomina sobre o centro-leste do Nordeste diminuindo a nebulosidade e as condições de chuva em grande parte da Região.

No último sábado de 2023, o sol aparece forte e faz muito calor em todos os estados do Nordeste. Algumas nuvens carregadas se formam no Maranhão, em quase todo o Piauí e no oeste da Bahia e provocam pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde ou à noite. Pode chover também no litoral e norte do Ceará. Não tem previsão de chuva para o leste do Piauí e nem para as demais áreas do Nordeste.

Região Norte

O ar quente e úmido predomina sobre o Norte do Brasil e nuvens carregadas continuam se firmando sobre toda a Região. A Zona de Convergência Intertropical aumenta a ocorrência de chuva no Amapá e no litoral do Pará.

A maior parte do Norte do Brasil tem um sábado com períodos com sol e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, que podem ser moderadas a fortes.

No leste e nordeste no Amazonas, no centro-sul de Roraima, no oeste do Pará, no litoral e norte do Amapá, ocorrem várias pancadas de chuva no decorrer do dia, que podem ser fortes.