Fortes chuvas atingem Brasil de Norte a Sul a partir desta quinta-feira (22)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Além da região Nordeste, atingida por fortes chuvas desde a semana passada, outros estados brasileiros, do Norte ao Sul, devem receber precipitações volumosas a partir desta quinta-feira (22), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Ao menos 13 estados receberam alerta de chuvas intensas com “perigo potencial” para os próximos dias, conforme o Inmet. São eles: Alagoas, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.



São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná também receberam alerta laranja, de perigo, a partir desta quinta-feira (22). Chuvas volumosas, de até 100 mm, são esperadas para os litorais dos estados até, pelo menos, nesta sexta-feira (23). Segundo o Inmet, elas serão causadas por uma frente fria vinda do Sul do país, que avança pelo oceano.



Chuvas mais brandas também devem atingir diferentes áreas do Sul e Sudeste durante a semana. Entre as cidades citadas pelo instituto meteorológico, estão Florianópolis, Curitiba e São Paulo, onde os volumes podem variar entre 30 mm e 50 mm por dia.



Acumulados de chuva intensa também estão previstos para o litoral de Sergipe, Alagoas e Pernambuco nesta quinta-feira (22). Nos estados, os volumes podem chegar a 50 mm diários, acompanhados de rajadas de vento de até 60 km/h, informa o instituto. As instabilidades na região nordestina também alcançam parte do Maranhão, onde as chuvas vêm persistindo nos últimos dias. Na manhã desta quinta-feira (22), os maiores volumes do país registrados em estações do Inmet foram nas cidades maranhenses de Caxias e Chapadinha, com 74,4 mm e 54,2 mm, respectivamente.



Situação é crítica no Nordeste desde a semana passada. Em Alagoas, mais de 700 pessoas tiveram de deixar suas casas em decorrência das enchentes, enquanto aulas em escolas e universidades foram suspensas em diversos municípios de Pernambuco.



Chuvas expressivas também estão previstas para o Norte. Em Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Macapá (AP), os volumes devem variar entre 30 mm e 50 mm por dia.



Diferenças entre alertas amarelo e laranja. Para as regiões classificadas com alerta amarelo, de perigo potencial, é indicado “cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de fortes chuvas”. Já para as populações sob alerta laranja, de perigo, é recomendado manter-se “muito vigilante” e seguir o que indicam as autoridades locais. Para ambos os casos, o Inmet sugere que a população se informe regularmente sobre as condições meteorológicas previstas e não se exponha a “risco desnecessário”.