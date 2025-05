Gleisi e bancada do PT defendem Moraes após ameaça de sanção dos EUA

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), defenderam nesta quarta-feira, 21, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado pode ser alvo de sanção do governo de Donald Trump, segundo o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

No X (antigo Twitter), Gleisi avaliou como “vergonhosa” a possível ação do governo dos EUA, considerando a investida uma “conspiração de (Jair) Bolsonaro com a extrema-direita dos EUA, em busca de intervenção estrangeira no Judiciário do Brasil”. A ministra ainda afirmou que a ameaça do secretário de Estado do país a Alexandre de Moraes merece repúdio.

O deputado federal Lindbergh Farias emitiu uma nota em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara defendendo a atuação de Alexandre de Moraes e repudiando a declaração de Marco Rubio.

“Reafirmamos nosso repúdio a qualquer tentativa de interferência externa em assuntos internos do País, especialmente quando se trata de decisões judiciais que visam proteger o Estado Democrático de Direito”, diz a nota.

O petista diz ainda que não será admitida qualquer forma de submissão ou ingerência estrangeira no ordenamento jurídico brasileiro. “Nosso compromisso é com um país justo, democrático e soberano, onde o povo decida seu destino sem interferências externas.”

Em depoimento à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes americana, Marco Rubio afirmou que “há uma grande possibilidade” de o ministro Alexandre de Moraes ser alvo de sanções por parte do governo de Trump.

Na audiência, o deputado republicano Cory Lee Mills acusou o STF de “perseguir a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns”. Segundo o parlamentar, “o que estão fazendo agora é uma iminente prisão politicamente motivada do ex-presidente (Jair) Bolsonaro”.

“Essa repressão se estende além das fronteiras do Brasil, impactando indivíduos em solo norte-americano. O que você pretende fazer, e você consideraria sanções ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sob a Lei Global Magnitsky?”, questionou.

“Isso está sob análise neste momento e há uma grande possibilidade de que isso aconteça”, afirmou o secretário do governo Trump.

O vídeo da sessão na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos foi compartilhado no X pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando no país. O filho do ex-presidente comemorou a manifestação do secretário.

Estadão Conteúdo