Forças de segurança retornam de ajuda na Bahia

Missão humanitária durou seis dias nos municípios atingidos pelas enchentes no estado nordestino

Oficiais das Forças de Segurança do Distrito Federal chegaram nesta segunda-feira (10) à capital após a ajuda humanitária realizada no sul do estado da Bahia, levando cerca de 120 toneladas de alimentos, roupas e outras doações feitas pelos brasilienses aos baianos atingidos pelas chuvas, desabamentos e inundações.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), do Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil (DOE/PCDF), da Polícia Militar (PMDF) e da Defesa Civil foram recepcionados com aplausos e honrarias na base da Secretaria de Segurança Pública do DF. Foram 36 oficiais que uniram forças para entregar os donativos e ajudar a distribuí-los na região atingida pelas enchentes. Ao todo, foram seis dias empenhados na missão.

De acordo com o tenente-coronel Sinfrônio Lopes Pereira, que coordenou a equipe do Corpo de Bombeiros, o trabalho em equipe das forças de segurança foi essencial no apoio prestado à população na Bahia. Ao chegar lá, ele destaca também a parceria recebida de moradores da região, que dedicaram muita energia tanto para ajudar quanto para repartir entre si o que recebiam.

“Foi uma grande honra chefiar homens e mulheres que foram treinados para salvar vidas. Trabalhando com outros órgãos, foi uma interação muito boa, uma demonstração de união – juntamente também com o apoio da população do DF. Não imaginei que fôssemos levar tanta coisa para tantas pessoas que estavam precisando [da ajuda]”, afirmou o oficial.

Segundo ele, o caminho para o sul do estado foi o mais difícil, com estradas esburacadas, deslizamentos de terra, acidentes nas rodovias e a chuva pesada. “Mesmo com todos esses obstáculos, levamos mais do que alimentos: conseguimos levar alegria para as pessoas que estavam com falta de esperança para um futuro melhor. Isso mostra como o brasiliense é solidário”, destacou.

Em alguns trechos, o tenente-coronel apontou que as pontes eram muito perigosas, principalmente com a quantidade de peso carregado com as doações pelos caminhões do CBMDF. Esse foi um dos maiores riscos da operação, segundo ele. “Brasília foi construída com o sangue e o suor do povo nordestino, e muitos baianos incluídos. Foi uma maneira simples, mas de coração, de retribuirmos ao povo baiano, com muito amor e carinho”, acrescentou.

Para o major Guerra, que chefiou a delegação da Defesa Civil, foi uma experiência memorável, não só pela união entre as forças, mas também pelo impacto e posicionamento tidos pelas pessoas que perderam casas e pertences devido à chuva e às enchentes na região. Ele explica que além do trabalho de entregar as doações, também perceberam que poderiam ajudar na distribuição dos suprimentos em diversos municípios, e assim o fizeram.

“Essa campanha teve recorde de tempo para ser feita e de arrecadação. Foi uma emoção grande porque levar algo que as pessoas não têm é algo que toca bastante. Apesar de não imaginarmos o que encontramos, as expectativas do trabalho feito foram superadas.”, disse o major. “Muitos estão desabrigados e perderam tudo.”

Com o apoio da população e do Governo do DF, o oficial considera que as forças de segurança conseguiram ajudar em todos os aspectos. “Levamos mais do que as arrecadações, levamos também encorajamento e expectativa de volta da esperança”, ressaltou. “Entregar nas mãos de quem precisa foi uma experiência gratificante. Era notória a mudança no olhar de quem recebia as doações.”

Para o major Guerra, a missão teve papel especial na carreira que construiu no órgão porque esta é uma das últimas operações que fará vestindo a camisa da Defesa Civil. Após mais de 30 anos de serviço, nos próximos dias, ele deverá se aposentar. Ademais, por ter nascido na Bahia, a missão humanitária foi ainda mais importante para o major. “Muito bom ajudar meus conterrâneos”, finalizou.