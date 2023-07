Fluxo de veículos em estradas com pedágio sobe 0,2% em junho ante maio, afirma ABCR

Na comparação com junho de 2022, o fluxo total de veículos cresceu 7,9%, com altas em pesados (2,1%) e leves (10,0%)

Por Marianna Gualter

O fluxo de veículos em estradas com pedágio subiu 0,2% em junho, em relação a maio, na série com ajuste sazonal, de acordo com dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Tendências Consultoria Integrada.

O avanço reflete crescimento no segmento de veículos pesados (0,2%) e estabilidade no de veículos leves (0,0%). Na comparação com junho de 2022, o fluxo total de veículos cresceu 7,9%, com altas em pesados (2,1%) e leves (10,0%).

Os analistas Matheus Ferreira e Davi Cardoso, da Tendências, avaliam que os dados de junho indicam ligeiro crescimento do fluxo total nas praças, na margem, mas com desaceleração tanto em veículos leves quanto em pesados.

“Do ponto de vista econômico, o índice tem se beneficiado pelo ambiente macroeconômico favorável ao consumo discricionário, sobretudo das famílias de renda mais alta, favorecido pela resiliência do mercado de trabalho formal e pelos níveis de poupança ainda elevados”, escrevem, em nota. “De toda forma, a tendência é desaceleração, em virtude de fatores como a alta inadimplência e o comprometimento de renda elevado das famílias”, ponderam.

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio acumula crescimentos de 6,6% em 2023 e de 5,0% nos últimos 12 meses, indica a ABCR. Nestas métricas, os veículos pesados registraram avanço de 1,0% e 1,2%, respectivamente, e os leves, de 8,5% e 6,3%.

Velocidade média

A velocidade média registrada em trechos de rodovias concedidas foi 8,5% maior do que nas públicas durante o mês de junho, afirma a ABCR, com base em números compilados pela Macroplan Analytics com dados da ABCR, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Google Maps.

Nos trechos geridos por concessionárias associadas à ABCR, a velocidade média no mês foi de 75,5 quilômetros por hora, enquanto nas públicas, de 69,9 quilômetros por hora.

Os dados fazem parte do Painel ABCR+, que reúne informações referentes ao trabalho realizado nas concessões de rodovias do País, como atendimentos prestados pelas associadas, geração de empregos, números sobre infraestrutura e segurança viária, entre outros.

Estadão Conteúdo