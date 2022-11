Flordelis e Anderson tinham segredos e não seguiam Evangelho, diz testemunha em júri

Flordelis é julgada no Tribunal do Júri em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, acusada de ser a mandante do assassinato do marido

Aléxia Sousa

Rio de Janeiro, RJ

Luana Pimenta, uma das noras de Flordelis dos Santos Souza, afirmou em depoimento nesta quarta (9) que soube de uma das filhas adotivas da ex-deputada federal que existia um plano, arquitetado pela pastora, para matar o pastor Anderson do Carmo. Ela disse, ainda, a vítima “não era um pastor de verdade”.

Flordelis é julgada no Tribunal do Júri em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, em 2019. Ela nega todas as acusações. Também estão no banco dos réus os filhos adotivos de Flordelis Marzy Teixeira e André Luiz, a filha biológica Simone dos Santos e a neta Rayane dos Santos.

Luana foi a primeira a ser ouvida no terceiro dia de julgamento do caso. Ela é casada com Wagner Pimenta, o Misael, ouvido na terça (8). Questionada pelos jurados sobre a atuação do pastor na igreja, Luana disse que a vítima “não era um pastor de verdade”. “Ele e Flordelis tinham muitos segredos e faziam coisas dentro da casa que não condiz com o Envangelho.”

Ao júri, a testemunha relatou que Anderson contou para ela que teria encontrado uma mensagem em seu próprio iPad sobre o plano para matá-lo. Luana contou, ainda, que a cunhada Marzy depois disse a ela que o texto tinha sido escrito por Flordelis.

“Um dia, deitada na cama, Flordelis escreveu no iPad [do pastor] e disse para mandar para o Lucas [filho adotivo da pastora, já condenado por envolvimento no crime]. Mandou a mensagem para o Lucas, mas por algum motivo não apagou. Ficou na nuvem do pastor e ele viu. Parecem ‘Os Trapalhões'”, relatou.

Ainda segundo Luana, Marzy teria dito que matar Anderson resolveria o problema de todo mundo. “Ela me disse: Matar o Niel [Anderson] vai resolver o problema de todo mundo. Ele é muito rigoroso, ninguém é feliz naquela casa”, disse.

Luana afirmou ainda que o pastor chegou a desconfiar do envolvimento de Marzy e que daria “uma coça” nela. “Para ele, tudo ele conseguiria resolver do jeito dele. Ele só me mandou tomar cuidado com a Marzy.”

Em seu primeiro depoimento à polícia, Marzy confirmou que mandou mensagens para Lucas pedindo que ele matasse o pastor, mas alegou que Flordelis não tinha conhecimento de seu plano.

Nesta quarta, Luana disse que conversou com Marzy e pediu que ela contasse a verdade sobre o crime.

“E ela disse: ‘Eu não entrego minha mãe por nada neste mundo’. Nesse dia, eu a levei para a casa da Flordelis e nunca mais mantive contato. Nesse dia a Flor ganhou”, disse Luana. “E ela [Marzy] está presa porque quer, porque eu tentei ajudar”, acrescentou.

Durante a oitiva de Luana, o advogado de Flordelis, Rodrigo Faucz, pediu à juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce que deixasse registrado que se tratava de mais uma testemunha de “ouvi dizer”. A magistrada, no entanto, determinou que o depoimento prosseguisse.

A testemunha contou ainda que, no dia da morte de Anderson, Flordelis pediu que ela mentisse sobre quem dirigia o carro que levou o corpo de Anderson até o hospital. “‘Se a polícia perguntar quem estava dirigindo, você fala que foi Adriano, não fala que foi Flavinho'”, contou.

Flavinho é Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, preso no dia seguinte ao crime. Ele, que confessou ter efetuado os disparos, foi condenado a mais de 29 anos de prisão pelo homicídio. Addriano dos Santos Rodrigues, também filho biológico, foi condenado a mais de quatro anos em regime semiaberto por associação criminosa armada e uso de documento falso.

Luana afirmou que, depois do assassinato, Flordelis disse que havia escutas na casa e escreveu um bilhete para ela e Misael, onde estaria escrito: “Ainda bem que quebramos o celular do Niel [Anderson do Carmo] e jogamos no mar”.

A nora de Flordelis disse que tentou levar esse bilhete para a polícia, mas não conseguiu. “Era muita gente na casa, tive medo.” Luana também relatou ter visto, por duas vezes, tentativas de envenenamento contra o pastor.

O crime Anderson do Carmo tinha 42 anos quando foi assassinado na garagem de casa que morava com Flordelis e mais 35 filhos, em 2019. Foram constatadas 30 perfurações de bala em seu corpo.

As investigações indicaram que Flordelis começou a tentar matar o marido em maio de 2018, envenenando-o aos poucos, colocando arsênico e cianeto na comida dele. A vítima passou por hospitais no período, com episódios de vômito e diarreia.

A expectativa era de que o julgamento terminasse nesta quarta, mas não há mais previsão de quando sairá a sentença. Se necessário, o expediente poderá correr também no fim de semana.

