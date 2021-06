Fiocruz recebe, no próximo sábado, insumos para produção de vacinas

A fundação ainda atua com capacidade de produção superior à quantidade disponibilizada de IFAs

Mateus Souza

[email protected]

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) receberá, no próximo sábado (12), mais Ingrediente Farmacêutico Ativos (IFAs) para a fabricação de vacinas contra a Covid-19. Com a chegada dos insumos, o Plano Nacional de Imunização irá dar continuidade aos envios das doses da vacina da Astrazeneca/Oxford, até 10 de julho. A ação é coordenada pelo Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, a fundação ainda atua com capacidade de produção superior à quantidade disponibilizada de IFAs. Devido a isso, a Fiocruz trabalha para acelerar a chegada dos próximos insumos e atualizará as informações acerca do envio até o final desta semana.

A partir desta semana, as entregas de doses de vacina ocorrerão em duas remessas:

Às sextas-feiras, para o Rio de Janeiro;

Aos sábados, para o almoxarifado central do Ministério da Saúde, em São Paulo, de onde os imunizantes serão distribuídos aos demais estados federativos.

A estratégia de distribuição da vacina Covid-19 é revisada semanalmente em reuniões entre União, estados e municípios. A medida observa as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios.