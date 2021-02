Fiocruz confirma presença de nova cepa do coronavírus no Estado do Rio

Não é possível confirmar ainda se a transmissão ocorreu dentro do próprio Estado ou se o paciente contraiu em viagem

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou no início da tarde desta terça-feira (16) que a nova cepa do coronavírus foi identificada no Estado do Rio de Janeiro. A variante P.1 foi identificada primeiramente em Manaus (AM). A nova cepa foi comprovada após exames laboratoriais feitos pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Não é possível confirmar ainda se a transmissão ocorreu dentro do próprio Estado ou se o paciente contraiu em viagem.

Segundo o médico Amílcar Tanuri, especialista em genética de micro-organismos e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), “era previsível” que a variante P.1 do novo coronavírus chegaria ao Rio, uma vez que já havia sido localizada em outras partes do País, como no interior de São Paulo. A partir de agora, é preciso fazer mais testes e análises de laboratório para tentar determinar a prevalência da nova variante nos casos no Rio.

Num primeiro momento, a saída para as autoridades de saúde e a população é insistir nas medidas de prevenção, as mesmas que ajudam a conter quaisquer variantes do novo coronavírus. “É preciso tentar reforçar as medidas de prevenção. Prestar mais atenção”, afirmou Tanuri.

O especialista lembrou ainda que outra variante do novo coronavírus, batizada de P.2, foi encontrada no Rio, e já “está para todo o lado” no Estado. Ainda conforme Tanuri, os estudos científicos ainda não conseguiram determinar se a variante P.2, registrada no Estado é mais transmissível do que a P.1.

