Fim de semana de Páscoa será de calor e pancadas de chuva pelo país

O fim de semana de Páscoa deve ser de tempo nublado na maioria das capitais do país, com possibilidade de chuva a qualquer hora, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em São Paulo, o tempo melhora e o sol volta a predominar. O sábado (30) deve ser de sol entre nuvens, com mínima de 18°C e máxima de 28°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). No final do dia a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e pode provocar chuvas isoladas e chuviscos. No domingo (31) o cenário deve ser parecido, com termômetros entre 17°C e 29°C.

No Rio de Janeiro, mínima e máxima ficam entre 21°C e 29°C. O sábado de ter sol com nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia, e no domingo o tempo segue nublado, mas não chove.

Em Belo Horizonte, a temperatura vai dos 19°C aos 29°C nesses dois dias, com previsão de pancadas de chuva isoladas.

No Espírito Santo, em Mimoso do Sul —principal município atingido por temporais no estado nas últimas semanas—, a chuva dá uma trégua, e a previsão indica sol entre nuvens e pancadas rápidas.

Na capital Vitória, as máximas são de 32°C, no sábado, e de 29°C no domingo. O tempo deve ficar chuvoso a partir da noite de sábado e durante todo o domingo.

No Nordeste, o Inmet prevê tempo instável e com chuva em grande parte da região até pelo menos domingo (31), principalmente na faixa leste, incluindo o litoral, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte.

Em Salvador, a previsão é de sol com aumento de nuvens e chuvas rápidas no sábado e no domingo. Faz calor na capital baiana, com mínima de 26°C e máxima de 31°C.

Em Aracaju, o tempo é de sol entre nuvens e chuvas passageiras. O cenário é o mesmo para Recife, Maceió, Natal e João Pessoa. Nessas capitais, as máximas ficam em torno dos 30°C. As chances de chuva são maiores em Teresina e São Luís, a qualquer hora do dia.

No Norte, Palmas, Manaus, Boa Vista, Porto Velho e Belém devem ter temperaturas elevadas, de até 34°C, com chuva a qualquer hora.

O Centro-Oeste também terá clima quente com chuvas ao longo do fim de semana. Em Campo Grande e Cuiabá, as máximas chegam a 32°C e 34°C, respectivamente. A amplitude térmica é maior para Goiânia, com mínima de 21°C e máxima chegando aos 32°C e Brasília, com mínima de 19°C e máxima de até 29°C.

Conforme o Inmet, a presença de um cavado meteorológico sobre o Sul do país na segunda-feira (1º) vai fazer com que as instabilidades sejam reforçadas e a chuva volte com mais intensidade para o norte gaúcho, Santa Catarina e boa parte do Paraná.

Em Porto Alegre, a temperatura deve variar de 19°C a 31°C. O tempo se mantém nublado, mas sem chances de chuva.

Em Curitiba, a amplitude térmica é grande em Curitiba, com mínimas de 16°C e máximas de 29°C. Assim como em grande parte do país, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva.