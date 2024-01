Filho de Bruno Pereira, indigenista morto, luta contra o câncer

Pedro tem apenas cinco anos, mas já pode ser considerado um guerreiro. Filho de Bruno Pereira, um dos indigenistas mais combativos do país e morto em junho de 2022, em um crime que comoveu o mundo inteiro, a luta do pequeno agora é pela própria vida.

No ano passado, Pedro foi diagnosticado com neuroblastoma estágio 4, um câncer muito agressivo, e após cinco meses fazendo quimioterapia em hospital público, o objetivo agora é fazer com que a doença não se espalhe. E isso só pode ser evitado com um medicamento que não é oferecido pelo SUS e precisa ser importado.

Por isso, a mãe Beatriz criou uma ‘Vakinha‘ e começou uma campanha para arrecadar o dinheiro da compra do medicamento, com o objetivo de conseguir R$ 2 milhões. Até o momento da publicação da reportagem, a família já tinha conseguido R$ 692.516,98.

Pai assassinado

Pedro perdeu o pai em junho de 2022, em um crime que chocou o mundo. Bruno era indigenista, denunciava o garimpo ilegal e a pesca predatória, e buscava combater o desmatamento e a grilagem de terras.

Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estavam em uma expedição na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, que tem forte presença do garimpo ilegal e do tráfico de drogas, quando foram capturados, torturados e mortos.