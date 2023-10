Feriadão será de chuva em grande parte do país

Apesar de os últimos dias terem sido de temperaturas altas, o tempo deve dar uma virada, principalmente no Sul, que vem sofrendo as chuvas

Nesta quinta-feira (12), é coemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, e também o Dia das Crianças, uma data muito emendada. Apesar de os últimos dias terem sido de temperaturas altas, o tempo deve dar uma virada, principalmente no Sul, que vem sofrendo com os temporais.

A formação de um sistema de baixa pressão no oeste do Rio Grande do Sul se juntará com uma frente fria formada no oceano, o que vai gerar nuvens carregadas, temperaturas baixas e ventanias por todo o estado. O frio também será sentido em Santa Catarina e no Paraná.

Enquanto esta quarta-feira é de calor no Sudeste, principalmente em São Paulo, que terá a maior máxima da semana, 32ºC. Nos dias seguintes, a frente fria do Sul deve atingir a região.

No Centro-Oeste, o calor sentido nos últimos dias seguirá forte, mas agora, terá a companhia de chuvas. O Mato Grosso do Sul deve ser afetado pelas ventanias vindas do Sul, mas a temperatura seguirá alta, chegando a 36ºC. Em Goiás, apesar das chuvas fortes, os termômetros chegarão a 39ºC, assim como em Mato Grosso.

A região Norte, que vem sofrendo com uma seca histórica, deverá ter chuva ainda hoje, mas ainda sem muita força devido aos efeitos do El Niño. As temperaturas atingirão 38°C no Amazonas e em Tocantins, e 37°C no Amapá.

O Nordeste é a região com maior estabilidade, sem previsão de chuva. O calor deve se manter, principalmente no interior. No Piauí, o termômetro pode chegar a 37°C, enquanto no litoral, deve varias de 28°C a 32°C.