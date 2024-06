Fenômeno impede chegada de frente fria e causa clima seco no Centro-Sul do país

Um fenômeno metereológico chamado bloqueio atmosférico irá impedir chegada de frente fria no Brasil e a expectativa é para temperatura acima da média para o mês de junho. Quem faz o alerta é o site especializado Climatempo.

Em contratempo do clima mais quente, as noites devem ser mais frescas em Minas Gerais e na região central do Brasil, principalmente nos estados do Distrito Federal e Goiás.

Já na parte do Sul do Brasil, as temperaturas podem elevar seis a oito graus acima da média nos estados do Mato Grosso do Sul e também nas regiões do Sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul.

Apesar de serem temperaturas elevadas, a previsão não é de calor extremo, mas sim uma característica atípica para o mês de junho que costuma ser um período de frio.

A chegada desse clima também se diferencia de uma onda de calor e não deve afetar na saúde da população. São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul devem ser estados que terão pouca chuva e as temperaturas devem ultrapassar a casa dos 30º C.