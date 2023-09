Fávaro e Renan Filho autorizam obra de pavimentação da BR-158 em Mato Grosso

Inicialmente serão pavimentados 12 quilômetros da rodovia com investimento de aproximadamente R$ 40 milhões, informou a Agricultura em nota

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinaram nesta terça-feira, 26, em Mato Grosso ordem de serviço para início da implantação e da pavimentação de trecho da rodovia BR-158, no Vale do Araguaia.

Inicialmente serão pavimentados 12 quilômetros da rodovia com investimento de aproximadamente R$ 40 milhões, informou a Agricultura em nota. Pela rodovia é escoada a produção de soja, milho e algodão com destino à exportação.

Segundo a pasta, a obra prevê o asfaltamento de cerca de 195 km em um contorno da Terra Indígena Xavante Marãiwatsédé, em Mato Grosso. Serão dois lotes de obras, sendo um com 94 km e outro com pouco mais de 101 km.

A autorização para o início da obra foi possível com a renovação da Licença de Instalação, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e com recursos do novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

Estadão Conteúdo