Fãs de Taylor Swift imploram por água desesperados em show no Rio de Janeiro

Plateia chamou a atenção da organização para fãs que passaram mal com o calor no estádio

ISABELLA MENON E PEDRO STRAZZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A primeira apresentação de Taylor Swift no Brasil ficou marcada pelo calor e a tragédia. Logo no começo do show da última sexta-feira (17), uma fã da cantora, Ana Clara Benevides, de 23 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital depois de passar mal com a sensação térmica de 60°C no local, logo no começo do evento.

Além dela, o corpo de bombeiros registrou mais de mil desmaios no público durante o evento no estádio Nilton Santos, o Engenhão, bem como ocorrências de vômito. Áudios obtidos pela Folha revelam que a plateia agonizou com a má distribuição de água e a temperatura alta.

As gravações foram feitas por Isabella Machado, de 26 anos. Fã da cantora, a cineasta e fotógrafa mora em São Paulo e foi ao Rio de Janeiro assistir ao primeiro show da “Eras Tour”.

De acordo com ela, a organização da distribuição de água na apresentação foi mal articulada, com demora de até duas horas para ela e uma amiga terem acesso a garrafas mesmo estando próximas ao palco. Depois de passar metade da apresentação na grade, as duas resolveram ficar um pouco mais atrás para tratar a saúde.

Os áudios registrados por Isabella confirmam que o público agonizou mesmo em meio à euforia de ver e ouvir Taylor Swift ao vivo.

Durante a execução de grandes hits da artista, é possível ouvir pessoas implorando por água e buscando chamar a atenção da organização para pessoas que estavam passando mal.

Em certa altura, ouve-se um fã oferecendo sal para outra pessoa, depois de atestar que esta estaria passando mal com o que pareciam sintomas de pressão baixa -um quadro que pode ser gerado por uma sensação térmica extrema.

A gravação corrobora relatos de que as saídas do estádio para a circulação de ar foram vedadas pela organização da apresentação. De acordo com diversas fontes, foi proibida a entrada de garrafas no local, e o show vendeu copos de água ao preço de R$ 8.

Neste sábado (18), Flávio Dino, o Ministro da Justiça, prometeu que tomará medidas sobre o caso, incluindo a criação de normas emergenciais em relação ao acesso a água em eventos do tipo. Já o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, garantiu que vai aumentar o número de ambulâncias e a distribuição de água para os próximos dois shows da cantora no estado.

Em comunicado à imprensa, a Tickets For Fun, empresa responsável pelos shows da cantora no país, lamentou a morte, mas não se pronunciou sobre a questão da temperatura no estádio. Taylor Swift também publicou nas redes uma carta em que se diz devastada pela morte de Ana Clara.