Família de menino que recuperou perna condenada ganha apoio nas redes sociais

Yuri Gabriel, de cinco anos, teve a perna direita recuperada após a família transferi-lo de Guarujá (SP). Após a repercussão do caso nas redes sociais, famosos se solidarizaram com o caso

O pequeno Yuri Gabriel, de 5 anos, que teve a perna direita recuperada em um hospital na capital paulista após o membro ter sido condenado à amputação em Guarujá, no litoral de São Paulo, ganhou apoio e visibilidade após milhares de pessoas na web, inclusive nomes famosos como: Carlinhos Maia, Deolane Bezerra, Meno Kabrinha, Charles do Bronxs e os jogadores Lucas Moura e Rodrigo Nestor. Yuri está há mais de 40 dias internado em estado grave e correu o risco de perder o pé.

O menino e a família conseguiram ajuda financeira para pagar os gastos no Hospital Israelita Albert Einstein, onde a conta está em R$ 2,3 milhões. Até o momento, os pais do garoto já haviam recebido R$ 1,6 milhão em doações.

Kened dos Santos, de 28 anos, e a esposa Tamires Ribeiro, de 22, criaram uma conta para o filho nas redes sociais para pedir uma “corrente de orações”. A história de Yuri acumula mais de 190 mil seguidores.

“Deus colocou pessoas maravilhosas no nosso caminho, podendo nos ajudar financeiramente e carinhosamente com mensagens positivas e orações”, disse o pais do menino.