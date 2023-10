Família de comunidade cigana é assassinada na Bahia

Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública considerou a cidade de Jequié a mais violenta do Brasil

Uma chacina foi cometida em Jequié, no sudoeste da Bahia, nesta quinta-feira (5). Seis pessoas da mesma família, de uma comunidade cigana, morreram após um ataque a tiros. As vítimas tinham entre 5 e 66 anos, e uma delas estava grávida.

O crime aconteceu no bairro de Amaralina. De acordo com as informações iniciais da Polícia Civil, homens invadiram a residência onde estava a família, atiraram e fugiram.

“As informações coletadas no local apontam que por volta das 3h30, indivíduos não identificados invadiram o local e executaram todas as pessoas utilizando armas de fogo. Nesse momento, as equipes já aguardam o resultado das perícias que foram realizadas para que continuemos com as investigações”, disse o delegado Roberto Leal, coordenador da 9ª CIPM.

Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública considerou a cidade de Jequié a mais violenta do Brasil, levando em consideração municípios que possuem mais de 100 mil habitantes. O município da Bahia tem a taxa de 88,8 em mortes violentas intencionais.

As vítimas: