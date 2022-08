Falha no ConecteSUS impede visualização de certificado de vacina contra Covid

“O Certificado de Vacina da Covid-19 não pode ser emitido pois o ciclo vacinal não está completo”.

Uma falha no ConecteSUS está impedindo que as pessoas visualizem e, consequentemente, apresentem o comprovante de vacinação de Covid. O problema ocorre tanto no aplicativo quanto na versão desktop do programa.

O ConecteSUS é a plataforma do Ministério da Saúde usada para que as pessoas tenham acesso ao seu comprovante de vacinação contra a doença, quando a imunização está completa.

Ao tentar acessar o certificado, a mensagem apresentada, mesmo para os totalmente imunizados (inclusive com doses de reforço), é: “O Certificado de Vacina da Covid-19 não pode ser emitido pois o ciclo vacinal não está completo”.

A Folha entrou em contato com o Ministério da Saúde, que afirmou que responderá aos questionamentos nesta quarta-feira (23).

Apesar de a plataforma apresentar esse problema, há outras formas de conseguir o certificado. O próprio ConecteSUS, por exemplo, oferece a opção de salvar o documento no celular.

Na cidade de São Paulo, a plataforma e-saúdeSP também emite um certificado de vacinação contra a Covid.

Na cidade do Rio de Janeiro, da mesma forma, é possível emissão de certificado pela plataforma minhasaude.rio.