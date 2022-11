Faculdade XP abre 400 vagas para processo seletivo em cursos de Tecnologia 100% gratuitos

Serão ofertadas 400 vagas para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência de Dados; e Sistemas de Informação

A Faculdade XP, da XP Inc., abre as inscrições do segundo processo seletivo para os cursos de graduação em tecnologia a custo zero: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência de Dados; e Sistemas de Informação, todos chancelados pelo Ministério da Educação (MEC). Das 400 vagas ofertadas, 50% serão destinadas a mulheres e pessoas que se autodeclaram negras. O candidato deve escolher a categoria na qual se enquadra no ato da inscrição, tendo em vista que são aplicadas três “esteiras”, contemplando, além da diversidade de gênero e raça, a ampla concorrência.

“O nosso grande sonho é formar a próxima geração de talentos em tecnologia preparada para os desafios da economia digital, para que se tornem líderes exponenciais, impactando positivamente o processo de transformação digital do país. Exatamente por isso, já no processo seletivo, temos o propósito de atrair alunos engajados e de alto potencial”, afirma Paulo de Tarso, CEO da Faculdade XP.

Os interessados devem se candidatar por meio do link: www.xpeducacao.com.br. Após a inscrição, os candidatos passam por um processo seletivo dinâmico de duas etapas. Na primeira fase, o aluno escolhe o modelo de avaliação teórica (prova de conhecimentos gerais da própria XP Educação ou via ENEM), responde a um questionário de motivação, participa de um minicamp de duas semanas e, por fim, aqueles que forem certificados pelo minicamp têm seus perfis avaliados (teste comportamental e cognitivo). Na segunda fase, é realizada a prova de conhecimentos gerais ou é utilizada a nota do ENEM, de acordo com a opção efetuada na inscrição.

Os três cursos com inscrições abertas são conectados ao ecossistema da XP Inc., o que permite o aprendizado prático dos alunos de forma integrada às demandas de uma grande empresa, e, consequentemente, do mercado de trabalho. O modelo de ensino é a distância, ao vivo e com interações em tempo real, criando as condições para uma educação superior sem fronteiras. Dessa forma, jovens e profissionais de todo Brasil podem estudar na XP Educação. Além disso, o corpo docente das graduações reúne profissionais altamente experientes e com ampla bagagem mercadológica, incluindo profissionais da própria XP Inc.

Minicamp – curso prático certificado dentro do processo seletivo para graduação

No Minicamp de duas semanas que acontece dentro do processo seletivo, o aluno vai aprender sobre os conceitos básicos de programação de software e, com isso, terá a oportunidade de conhecer a metodologia de ensino da Faculdade XP. Ao final, mesmo se não for aprovado para o processo seletivo da graduação, o aluno recebe um certificado de conclusão, o que pode enriquecer seu currículo para outras oportunidades. O curso é formado por aulas ao vivo e gravadas, bem como por testes práticos.

Serviço

2º PROCESSO SELETIVO PARA GRADUAÇÕES DE TECNOLOGIA | XP EDUCAÇÃO

Período de inscrições: até 12 de janeiro de 2023

Taxa de inscrição: R$ 147 – isenção para inscritos no CadÚnico

Valor dos cursos: custo zero

Link para inscrições: www.xpeducacao.com.br

Sobre a XP Educação

A XP Educação pertence a XP Inc. e visa transformar o modelo de ensino tradicional e inverter a lógica da educação no Brasil. A empresa já nasce dentro de um ecossistema inovador e com grande experiência no mercado financeiro e de tecnologia do país. O modelo de ensino é prático, imersivo, interativo e alinhado aos desafios do mercado de trabalho. No portfólio, cursos de graduação a custo zero para os alunos, além de MBAs em TI, negócios e finanças, bootcamps, cursos rápidos, escola de assessoria de investimentos, trilhas de especialização e soluções em educação para empresas.