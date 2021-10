Facção criminosa ameaça explodir postos caso a gasolina permaneça com altos preços

O grupo ameaça atear fogo em postos e caminhões de combustível caso a regra não seja cumprida

Com um prazo de 72 horas, o grupo criminoso, Facção Cearense determinou que os donos de postos em Fortaleza, no Ceará, baixem o preço da gasolina.

A ordem do GDE foi dada nesta quinta-feira (28), copiando modelo adotado por outra facção do Comando Vermelho no Amazonas. O grupo ameaça atear fogo em postos e caminhões de combustível caso a regra não seja cumprida.

O Comando Vermelho teve origem no Rio de Janeiro e atua em outros estados do Brasil. Em 2020, a facção tomou o controle da maioria das comunidades de alguns estados do Norte e Nordeste.