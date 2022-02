Explosão em canteiro de obras deixa feridos na zona oeste de São Paulo

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu em uma obra ligada ao esgotamento sanitário e oito viaturas foram enviadas para o local

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após uma explosão em um canteiro de obras ser registrada na tarde desta terça-feira (22) na Rua Barão de Pombalino, no bairro da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

O local da explosão fica a poucos metros da área na qual uma cratera se abriu há três semanas em uma obra da Linha 6-Laranja do Metrô, às margens da Marginal Tietê. De acordo com a Acciona, concessionária responsável pela obra do metrô, a ocorrência desta terça não tem qualquer ligação com as obras do transporte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu em uma obra ligada ao esgotamento sanitário e oito viaturas foram enviadas para o local.

Três pessoas que sofreram ferimentos leves foram levadas para o Pronto-socorro da Beneficência Portuguesa, no bairro da Bela Vista, e uma quarta, que teve um mal súbito, foi levada para o Hospital San Paolo.

O Corpo de Bombeiros informou que a Comgás, companhia que administra o abastecimento de gás natural da cidade de São Paulo, e a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foram acionadas. A reportagem entrou em contato com as duas, mas ainda não obteve respostas sobre o ocorrido.